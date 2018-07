Hussein recebe prefeito de Cruz Machado

O prefeito de Cruz Machado, Euclides (Bibi) Pasa (PDT), acompanhado do Secretário de Planejamento, Jonny Otto, estiveram no gabinete do deputado, Hussein Bakri (PSD), que representa o município junto a Assembleia Legislativa, para tratar de projetos em andamento no município. Na visita, Bibi aproveitou para agradecer o deputado por todo o empenho nos grandes investimentos feitos por meio do governo do Estado.

Ao todo, Hussein já ajudou a viabilizar mais de R$ 10 milhões em recursos a fundo perdido, que irão beneficiar toda a população cruzmachadense. Só em emendas individuais, Bakri já destinou cerca de R$ 2 milhões e auxiliou em grandes projetos, como a dragagem do r

io Palmeirinha, que está em fase de licitação, obra de pavimentação do asfalto de Santana, no valor de R$ 4,7 milhões, que já iniciou, além de duas arenas esportivas, academias ao ar livre, poços artesianos e a construção de uma sede para a terceira idade, no valor de R$ 750 mil, que será construída ainda este ano.

Para o prefeito, o apoio do deputado é fundamental para que o município tenha grandes obras: “O Hussein é um amigo de Cruz Machado e além do mais é nosso vizinho. Ele sempre nos atende e muito bem representa nossa região, como podemos ver nessas importantes obras que estão em andamento em nosso município” finalizou Pasa.

O deputado falou dos projetos e tranquilizou o prefeito em relação aos recursos em andamento: “A população precisa ter um pouco mais de paciência e entender que o poder público é mais demorado. Precisamos fazer tudo dentro da lei e para cada projeto sair do papel, precisa estar dentro das especificações que o Tribunal de Contas pede. A administração do prefeito está de parabéns e também os vereadores de Cruz Machado, que sempre buscam o melhor para a cidade” afirmou Hussein.