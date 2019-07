Hussein reserva emendas para União da Vitória

Depois de receber a visita de quatro vereadores de União da Vitória na quarta-feira (10), o deputado Hussein Bakri (PSD) se comprometeu a destinar recursos via emenda parlamentar para pavimentação asfáltica de várias ruas de União da Vitória. Os pedidos foram feitos por Valdecir Ratko, Diego dos Santos, Joarez Tica e Emerson de Souza.

“O governo tem o objetivo de colocar em prática grandes projetos de infraestrutura em todo o Paraná, mas não podemos nos descuidar de obras menores que impactam diretamente no dia a dia da população. Por isso, em parceria com esse grupo de vereadores, já reservamos os recursos para pavimentar vias importantes da cidade”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD), e, representante do sul do estado na Assembleia Legislativa.

Bakri ainda discutiu uma série de outras demandas de União da Vitória, que levará às secretarias de Estado responsáveis ao longo dos próximos dias. “O trabalho na Liderança do Governo tem me tomado a maior parte do tempo e, por esse motivo, não tenho estado tão presente no sul do estado como eu gostaria e sempre fiz. Mas, independentemente disso, jamais deixarei de olhar para quem me permitiu chegar onde estou hoje”, declarou o parlamentar do PSD.