Hussein reúne-se com Chefes Regionais em União da Vitória

Como deputado estadual eleito pelo Sul do Paraná, tenho uma responsabilidade enorme em honrar os votos e a confiança que recebi da população. Nesse sentido, reunimos na semana passada em União da Vitória os chefes dos núcleos regionais para discutir as demandas mais urgentes e prioritárias de cada área. Estiveram presentes representantes da Agricultura e Abastecimento; Paraná Edificações; Corpo de Bombeiros; Copel; Sanepar; Detran; Educação; e Justiça, Família e Trabalho. Esses encontros, que iremos realizar mensalmente, estão sendo comandados pela Gabi Bakri, que é a coordenadora da Casa Civil no Sul do Estado e tem a função de alinhar as estratégias dos órgãos do Governo na região. É a partir desse trabalho a muitas mãos e de forma coordenada que o Vale do Iguaçu vai se desenvolver cada vez mais!

#HusseinBakri #LíderDoGoverno #RatinhoJunior #GovernoDoParaná #SulDoParaná #NúcleosRegionais