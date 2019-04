Com a presença do Presidente da

Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, e do Primeiro Secretário, Luiz Claudio

Romanelli, reunimos os líderes partidários na segunda-feira, 8. Em pauta,

discussões sobre o trabalho dos deputados na Casa e a relação com o Governo

Ratinho Junior. A liderança do governo sempre de portas abertas para ouvir e

tomar as melhores decisões em prol dos paranaenses.