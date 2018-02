HUSSEIN VIABILIZA 350 MIL REAIS PARA ESCOLA DE PAULO FRONTIN

Nesta terça-feira, 30, o deputado estadual Hussein Bakri esteve reunido com o prefeito de Paulo Frontin, Sebastião Elias, com o vice-prefeito Gilberto Gruba e vereadores, para requisitar junto ao Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, recursos para a reforma da quadra de esportes do Colégio Estadual Monsenhor Pedro Busko. O recurso, de aproximadamente 350 mil reais, foi garantido por Rossoni. “Este é um pleito que venho trabalhando desde o ano passado. Sabemos da necessidade da reforma desta quadra, e por isso não desistimos até conseguir. Agradeço a parceria com o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, por entender nossa insistência nesta verba”, afirmou Hussein. O Colégio Monsenhor Pedro Busko já está em fase final das obras de pintura interna e externa, reforma dos banheiros e a cobertura total do Ginásio de Esportes, fruto de recursos viabilizados pelo deputado Hussein Bakri via FUNDEPAR, em outubro de 2017. “Na última sexta-feira assinamos as entregas de recursos para mais de 22 escolas estaduais de nossa região. Agradeço ao Governador Beto Richa por colocar tanto esforço e trabalho na área da educação”, disse Hussein, que também é Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná.