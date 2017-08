Hussein viabiliza melhorias para a segurança de Pinhão

Na tarde desta terça-feira, 08, o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), esteve reunido com o prefeito de Pinhão, Odir Gotardo, vereadores, lideranças políticas e entidades representativas da sociedade além do Chefe da Casa Civil do Estado, Valdir Rossoni. Em pauta, demandas para melhorias na segurança pública do município. O deputado esteve presente na última reunião do Conselho de Segurança (CONSEG) do Pinhão, onde os pedidos foram previamente feitos.

Aumento de efetivo, mais viaturas para a Polícia Civil e Militar e recursos para a instalação de câmeras de monitoramento foram alguns dos pedidos feitos ao Chefe da Casa Civil, que representa o Governo do Estado. No ato, Rossoni já autorizou o repasse de R$ 600 mil para a construção de uma Unidade Básica de Saúde na comunidade de Nova Divinéia e o prefeito Odir se comprometeu a utilizar os recursos da prefeitura como contrapartida para a instalação das câmeras de monitoramento. Além disso, mais uma viatura para a Polícia Militar e uma viatura caracterizada para a Polícia Civil, bem como o aumento de 02 para 06 Policiais Militares no atendimento a ocorrências.

A vereadora Letícia Martins, que representa Hussein Bakri no município, comemora as conquistas: “Com certeza a população do Pinhão sai ganhando, mais uma vez, com a atenção prestada pelo deputado Hussein Bakri e pelo Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni”, afirmou.

O padre Valdecir Badzinski, pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, acompanhou a reunião e agradeceu o empenho do deputado Hussein Bakri: “A nossa vinda a Curitiba foi para buscar segurança e estrutura, e valeu a pena pois voltamos com respostas para a sociedade pinhãoense. Nosso agradecimento ao deputado Hussein Bakri e ao Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, que se empenharam para que nossa sociedade fique mais segura”.

João Andreola, presidente do Conseg de Pinhão, também saiu extremamente satisfeito da reunião: “Viemos, na realidade, com uma expectativa. E voltamos realizados, com todos os recursos viabilizados e com o aumento no efetivo”, afirmou.

A força das entidades e os pedidos da comunidade foram fundamentais para a conquista, como explica o deputado Hussein Bakri “Estive na reunião do CONSEG lá na cidade de Pinhão e ouvi as demandas da população, com isso já os encaminhei ao Governo, que por sinal tem nos atendido muito bem, e, essa reunião com o Rossoni foi extremamente importante, pois já estão autorizados os recursos para as câmeras, o aumento de efetivo e as viaturas para Pinhão”, afirmou o deputado.