Hussein visita a regiÃ£o

O deputado estadual, Hussein Bakri (PSD, está cumprindo agenda de compromissos em União da Vitória desde ontem, sexta-feira, 15, e sábado, 16, juntamente, com o Deputado Federal Valdir Rossoni.

Ontem, 15, às 16h inaugurou a Mini Arena Esportiva em Paula Freitas, ao lado da Igreja São José em Rondinha. Ainda ontem, às 18h, foi inaugurada a Mini Arena Esportiva no bairro São Cristóvão. Neste sábado, 16, às 9h, será inaugurada a Mini Arena Esportiva no bairro Cristo Rei. As 11h, estarão em General Carneiro entregando máquinas na prefeitura e as 16h, em Bituruna inauguram mais uma Mini Arena Esportiva, no bairro São Pedro.