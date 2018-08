Hussein visitou Cruz Machado e destacou volume de recursos

Várias obras estão em andamento no município e projetos estão em fase final de execução

Além de prestar contas do que saiu e tudo que ainda está em fase de projetos no município, o deputado estadual, Hussein Bakri, aproveitou a visita, em Cruz Machado, na sexta-feira, 27 de julho, para tratar de projetos futuros, que ainda estão em fase de licitação, como no caso da pavimentação asfáltica da rua Aguinaldo Schmall, que terá investimentos na ordem de R$ 400 mil, através de emenda parlamentar.

Entre as obras, Hussein aproveitou para visitar a arena esportiva, que também ajudou a viabilizar e conversou com a população e lideranças do município, destacando o volume de recursos, que o próprio deputado fez questão de lembrar: “São várias obras em andamento e outras saindo, tudo por meio da parceria com o deputado federal, e, ex-chefe da casa civil, Valdir Rossoni, que foi fundamental para todas as obras da região inteira” afirmou Bakri.

Para o prefeito, Euclides (Bibi) Pasa, o apoio e a proximidade do deputado foram fundamentais para o volume de investimentos: “Estamos muito felizes com tudo o que o Hussein e o Rossoni têm feito por Cruz Machado e vamos sempre ter gratidão com eles. Nunca tivemos tantos recursos em tão pouco tempo e ainda temos a oportunidade de ter um deputado no quintal de casa” disse o prefeito, em relação a proximidade de Hussein com a região.

A limpeza do Rio Palmeirinha já está em fase de licitação para iniciar a obra, que custará mais de R$ 2 milhões de reais, e, vai resolver um problema histórico do município. Além de equipamentos e outras demandas que o deputado atendeu junto com os vereadores de sua base, que tem feito um ótimo trabalho, como no caso da sede da melhor idade, que destinaram um recurso da câmara de vereadores para finalizar o projeto de execução, que custará quase R$ 1 milhão de reais.

Os vereadores e lideranças presentes aproveitaram a oportunidade para agradecer todo o empenho que Hussein teve em relação a obra de pavimentação da rodovia Elvino Barczak, que já iniciou e deverá receber nova camada de asfalto nos próximos dias. Ao todo, o asfalto custará quase R$ 5 milhões de reais a fundo perdido.