IBGE estima aumento de 0,7% da população de União da Vitória

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última semana a estimativa de habitantes nos 5.570 municípios de todo o Brasil e confirmou que na região Sul do Paraná, a cidade de União da Vitória, terá um aumento de 0,7% passando a ter 57.913 habitantes.

No último Censo de 2010, o IBGE confirmou que a cidade de União da Vitoria, tinha 52.735 habitantes e agora a população subiu para 57.913. Ainda segundo a estimativa do IBGE o Estado do Paraná, em 2020, terá mais 82 mil habitantes e é possível fundar uma nova cidade. No contexto nacional o Paraná fica em 5º lugar e hoje somos 11,5 milhões de pessoas. O IBGE destacou que no ano de 2047, a população do Paraná deve parar de crescer e seremos 12,6 milhões de habitantes.

As principais cidades em destaque em número de habitantes são: Curitiba com 1.948.628 / Londrina 575.377 / Maringá 430.157/ Ponta Grossa 355.336 / Cascavel 332.333.

Lembrando que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou no ano de 2010, o recenseamento demográfico que é um estudo estatístico que possibilita o recolhimento de várias informações, tais como o número de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem estas pessoas. Esse estudo é realizado, normalmente, de dez em dez anos, na maioria dos países.

Dados na região:

Município Censo 2010 Estimativa 2020 União da Vitória 52.735 57.913 Cruz Machado 18.040 18.741 Bituruna 15.880 16.400 General Carneiro 13.669 13.685 Paula Freitas 5.434 5.908 Porto Vitória 4.020 4.061 Porto União (SC) 33.493 35.543

Para obter mais informações sobre a população acesse o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): https://cidades.ibge.gov.br/

Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória