IBGE publica edital do Censo 2020 com 2.658 vagas de nível médio

São 1.343 vagas

temporárias para Coordenador Censitário de Subárea (CCS), distribuídas em

diversos municípios da federação, e 1.315 vagas temporárias para Agente

Censitário Operacional (ACO), distribuídas entre as 27 capitais.

No Planalto Norte de

Santa Catarina há vagas para Coordenador Censitário de

Subárea (CCS) nos municípios de Canoinhas e Mafra.

As inscrições estão

abertas de 25 de setembro a 15 de outubro e serão feitas pela internet, no

endereço: https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibgepss2019, onde

também pode ser baixado o edital do processo seletivo. As provas estão

previstas para 8 de dezembro, e serão realizadas em todos os municípios onde há

vagas disponíveis.

A função de

Coordenador Censitário de Subárea (CCS) exige nível médio completo e carteira

nacional de habilitação, no mínimo para a categoria B.

A remuneração mensal

é de R$ 3.100,00 para uma jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

Os contratados terão direito aos auxílios Alimentação, Transporte e

Pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a

legislação que regulamenta este tipo de contratação.

O período máximo da

contratação é de 12 meses, podendo ser prorrogado de acordo com a lei nº

8.745/93. Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser prorrogados por

igual período, de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de

recursos orçamentários. O desempenho dos contratados será avaliado mensalmente.

Todas as informações

bem como o cronograma completo do processo seletivo estão disponíveis no edital, que deve ser

lido atentamente pelos candidatos.

Mais informações

podem ser obtidas pelo telefone (47) 3622 2953 e/ou pelo e-mail agcanoinhas@ibge.gov.br