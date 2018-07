IFPR abertura do primeiro curso superior da unidade e novo curso técnico

O Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) está em clima de comemoração. A unidade teve dois novos cursos autorizados na reunião ordinária do Conselho Superior do IFPR, que ocorreu na última sexta-feira, 29, no Campus Curitiba. O curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio e o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, primeiro curso superior a ser ofertado pela unidade, foram aprovados por unanimidade pelo conselho, e já serão disponibilizados no Processo Seletivo 2018/2019, que terá inscrições abertas na próxima semana. Todos os cursos ofertados pelo campus são gratuitos e o processo seletivo, embora possua uma taxa a ser paga, permite que o candidato solicite isenção do valor da inscrição no período determinado no edital.

