IFPR abre inscrições de PSS para contratação de professor substituto no Campus União da Vitória

Uma vaga para a área de Informática. Os interessados precisam ter graduação na área, e ter concluído curso de pós-graduação

O Campus

União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) publicou edital de

processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de professor substituto

na área de Informática. As inscrições podem ser feitas de 06 a 21 de fevereiro

de 2020, pessoalmente ou por procuração, na seção de gestão de pessoas da

Unidade.

De acordo com

o Edital n.º 30/2020, que rege esse PSS, está sendo disponibilizada uma vaga,

com carga horária semanal de 40 horas. Os requisitos mínimos para concorrer às

vagas são graduação na área e pós-graduação concluída.

A taxa de

inscrição é de R$ 47 (quarenta e sete reais). Os interessados podem solicitar

isenção, no período de 06 a 14 de fevereiro de 2020, de acordo com as normas

descritas nos Editais.

Para se

inscrever, o candidato deve trazer o documento original de identidade,

requerimento de inscrição e o comprovante do recolhimento da taxa de inscrição.

O processo

seletivo simplificado consiste em prova didática e de títulos, com análise de

currículo, conforme especifica os editais. De acordo com o cronograma, o

sorteio público do ponto a ser apresentado será realizado um dia antes da prova

didática.

Edital 30/2020 – Professor Substituto de

Informática

Requerimento para inscrição

Formulário para pedido de isenção

Instruções para o preenchimento da GRU

Período de inscrições: 06/02/2020 a 21/02/2020 das 13h às 17h Local: IFPR Campus União

da Vitória – Av. Paula Freitas, 2.800 Bairro – São Braz

Mais informações: (42) 3135-4807 (Cristiane ou Michele)