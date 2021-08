IFPR abre inscrições de PSS para contratação de professores substitutos no Campus União da Vitória

São duas vagas, sendo uma vaga para a área de Sociologia e uma para a área de arte. Os interessados precisam ter Licenciatura e ter concluído curso de pós-graduação

O Campus União da Vitória publicou, hoje (26), editais de processos seletivos simplificados (PSS) para contratação de professores substitutos nas áreas de Sociologia e Arte. As inscrições poderão ser feitas das 8 horas do dia 26 de agosto até às 18 horas do dia 10 de setembro de 2021, por e-mail.

De acordo com os Editais 147/2021 e 148/2021, que regem esses PSS, será disponibilizada uma vaga, com carga horária semanal de 20 horas para a área de sociologia e uma vaga, com carga horária semanal de 20 horas para a área de arte. Os requisitos mínimos para concorrer às vagas são licenciatura em sociologia ou ciências sociais, ou arte, conforme edital correspondente, e pós-graduação concluída.

A taxa de inscrição é de R$ 33,00 (trinta e três reais). Os interessados podem solicitar isenção, no período de 26 a 31 de agosto de 2021, de acordo com as normas descritas nos Editais.

Para se inscrever, o candidato deverá encaminhar os documentos solicitados para o seguinte e-mail: pss.uniao@ifpr.edu.br.

O processo seletivo simplificado consiste em prova didática e de títulos, com análise de currículo, conforme especificam os editais.

Edital 48/2021 – Professor Substituto de Arte

Edital 47/2021 – Professor Substituto de Sociologia

Serviço

Período de inscrições: 26 de agosto a 10 de setembro de 2021.

Local: exclusivamente por e-mail pss.uniao@ifpr.edu.br.