 IFPR abre inscrições para cursos técnicos subsequentes na modalidade EaD

O IFPR está com inscrições abertas para cursos técnicos subsequentes ofertados na modalidade a distância. As inscrições devem ser realizadas de 08 a 22 de novembro, exclusivamente por meio do site ou pelo ead.ifpr.edu.br, clicando no banner do processo seletivo. Não há taxa de inscrição e os cursos são totalmente gratuitos.

Os cursos ofertados pelo Campus União da Vitória são Técnico em Administração, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Vendas. Podem se inscrever os candidatos que já possuem o Ensino Médio completo.

As atividades acadêmicas têm início ainda neste ano. Os cursos têm duração média de dois anos.

Ambiente Virtual

Os cursos a distância do IFPR utilizam um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Também há encontros presenciais, realizados uma vez por semana de acordo com o calendário acadêmico e com o planejamento de cada curso.

Aulas presenciais uma vez por semana (das 19h às 22h)

Segunda-feira – Vendas

Terça-feira – Administração

Sexta-feira – Segurança do Trabalho

Seleção

A seleção será realizada em uma única etapa, que consiste na avaliação do desempenho escolar dos estudantes durante o Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática.

Inclusão social

Para esta oferta, atendendo às exigências da Bolsa Formação, (Portaria 817, de 13 de agosto de 2015- artigo 8º), serão atendidos prioritariamente os estudantes do Ensino Médio da rede pública, inclusive da EJA; ou que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; aos trabalhadores; aos beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda, entre outros que atenderem a critérios previstos no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, instituído por meio do Decreto n.º 7.492, de 2 de junho de 2011; Dentro das prioridades específicas desta oferta, como também ocorre nos cursos presenciais do IFPR, 60% das vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas; 10% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Os 20% restantes são destinados à concorrência geral.

Serviço

Processo Seletivo IFPR/EAD 2017 (cursos a distância)

Prazo de inscrição: De 08 a 22 de novembro

Valor da inscrição: Gratuito

Valor dos cursos: Gratuito

Link do Edital: http://200.17.98.229/sistema_aluno2/Edital_EAD_2017_33.pdf

Site para inscrição: http://200.17.98.229/sistema_aluno2/

Provas: não há (seleção é por análise do histórico escolar)

Início das aulas: dezembro de 2017

Nível e forma de oferta dos cursos: técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio)

Modalidade: a distância (com encontros semanais nos polos parceiros)

Total de vagas: 120

Mais informações: (42) 3135-4800 – uniao.ifpr.edu.br