IFPR Campus União da Vitória é premiado com dois projetos na Ficiências 2017

O Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) teve dois projetos premiados na VI Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (Ficiências), que ocorreu em Foz do Iguaçu.

O evento internacional, que foi promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu e reuniu trabalhos do Brasil e Paraguai, teve início na terça-feira, 7, e encerramento na sexta-feira, 10, no Hotel Golden Park Internacional.

O Campus de União da Vitória participou com cinco projetos de estudantes do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Dentre os projetos finalistas, dois foram premiados com segundo e terceiro lugar em suas áreas.

O projeto Oficina de Matemática: Trena com roda versão digital, das alunas Bruna Miguelissa e Elisandra Ritzmann Dalpra, do primeiro ano A, sob a orientação do professor Ederson Marcelino da Silva, ficou com o segundo lugar em Ciências Exatas e da Terra, e Porto União da Vitória: prevenções para o futuro, de Arthur Pfeng, do terceiro ano, orientado pelo professor Vitor Marcos Gregório, foi premiado com o terceiro lugar na área de Ciências Humanas.

O Campus ainda participou com os projetos Jogo do Contestado, do estudante Gabriel Maurício Utzig, do terceiro ano, orientado pelo professor Deividson Luiz Okopnik; Saúde e tecnologia andando juntas, desenvolvido por Tainã Hoffmann, Andressa Emanueli Doopiat, Liana Maes Mendes de Souza, Kamyla Gabrielle de Mattos e Caroline Ribeiro da Silva, do terceiro ano, com orientação do professor Deividson Luiz Okopnik, selecionados na área de Ciências Exatas e da Terra. Acervo Histórico: nos trilhos da memória, das estudantes Ana Vitória Kozan Kiedes, do segundo ano e Julien de Paula, do terceiro ano, sob a orientação do professor Vitor Marcos Gregório e da bibliotecária Elisangela Mota Pires, na área de Ciências Humanas.

De acordo com a professora de língua portuguesa, Lorena Izabel Lima, que acompanhou os estudantes na Feira, a Ficiências é um evento que representa e valoriza a energia jovem e a ousadia em pensar novas soluções para problemas cotidianos. “O ambiente é muito inspirador devido à diversidade de propostas de pesquisa e à inovação. É como vislumbrar o futuro”, avalia. Para os estudantes a experiência também foi enriquecedora. “É muito bom receber sugestões e ideias para aprimorar os projetos”, destaca a aluna Tainã Hoffmann.

Não é a primeira vez que o Campus União da Vitória participa da feira, no ano de 2015, a pesquisa intitulada 1905: quando trilhos foram mais que caminhos, da aluna Aline Bueno ficou entre os finalistas da Feira e levou o primeiro lugar na área de Ciências Humanas. Já em 2016, quatro trabalhos do Campus União da Vitória foram apresentados na Ficiêncais, e o projeto Oficina de Matemática: medindo distâncias com um círculo, dos alunos Kauana Gabriele Pereira e Alan Gabriel Cordeiro Matulle, com orientação do professor de matemática, Ederson Marcelino da Silva, receberam premiação na categoria Áreas do Conhecimento.

Ficiências

A Feira de Inovação das Ciências e Engenharias – Ficiências é um espaço para os estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras, contribuir com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências. Visa, ainda, promover a cultura científica, disseminar o método científico e a experimentação como ferramentas do conhecimento, estimular e incentivar os talentos em todas as áreas do conhecimento e premiar os melhores trabalhos de pesquisas. Também, é um local de integração e troca de experiências, aproximando estudantes e professores de Ensino Fundamental, Médio e Universitário.

Sobre o IFPR

Referência em educação profissional, tecnológica e científica, o IFPR é uma instituição pública federal de ensino reconhecida pelo compromisso com a educação e a transformação social.

É voltado à educação superior, básica e profissional, especializado na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Atualmente, o IFPR atende mais de 40 mil estudantes nos cursos de modalidade presencial e a distância, oferecendo à comunidade paranaense mais de 100 cursos entre técnicos presenciais, técnicos na modalidade a distância, cursos superiores e especializações presenciais e a distância.