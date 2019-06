IFPR Campus União da Vitória promove a I Semana do Meio Ambiente

O evento contará com palestras de professores da Uniuv e do Campus Irati

do IFPR, além de apresentação de pesquisas realizadas por estudantes da

unidade.

Em alusão ao Dia Mundial do

Meio Ambiente, o IFPR Campus União da Vitória realizará, de 5 a 7 de junho, a I

Semana do Meio Ambiente. O evento será realizado na unidade, no período da

manhã, e contará com palestras de pesquisadores da região, exibição de filme e

pesquisas realizadas por estudantes do campus.

Os temas das palestras

incluirão o descarte correto de plásticos, agroecologia e lixo eletrônico. O

filme apresentado será a produção nacional “O veneno está na mesa 2”.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (05)

10h30 – Palestra de Abertura Meio ambiente e o descarte

de plásticos, com a engenheira ambiental, Lisandra Cristina Kaminski.

Quinta-feira (06)

10h30min – Palestra Reutilização do lixo tecnológico:

uma possibilidade de inclusão digital com professor o Centro

Universitário de União da Vitória – Uniuv, Luiz Roberto Cuch e com o engenheiro

ambiental, Rafael Röder Rossoni.

Sexta-feira (07)

8h30min – Exibição filme de produção nacional: O veneno

está na mesa 2

10h30min – Palestra Agroecologia e

educação do campo, com o professor do Campus Irati do IFPR, João Luis Dremiski.