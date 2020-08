IFPR – Campus União da Vitória realiza campanha de doações para o povo indígena Xokleng

As doações podem ser entregues no prédio do campus até o dia 23 de agosto, em horário comercial e serão encaminhadas aos membros da Sociedade de Auxílio aos Índios do Estado de Santa Catarina.

A comunidade interna do Campus União da Vitória, por meio da ação #IFSolidariedade, está iniciando uma campanha de arrecadação de colchões, álcool gel, roupa de cama e alimentos para o povo indígena Xokleng, que está sofrendo os graves efeitos da pandemia de Covid–19.

Apenas na reserva de José Boiteux – SC, o número de casos confirmados passou de 100 em questão de poucos dias, e o número de óbitos começa a aumentar em ritmo acelerado. O que torna urgente a tomada de medidas de isolamento e tratamento dos doentes. No entanto, faltam os meios para adoção efetiva destas medidas, de modo a garantir o mínimo de dignidade àqueles que precisam se retirar, temporariamente, de seu meio de convivência com vistas a buscar a própria cura.

Desta forma, a equipe do Campus União da Vitória, em contato com o professor Kailê que faz parte da reserva de José Boiteux e que ministrou na unidade uma palestra sobre a história e a cultura do povo Xokleng, decidiu organizar uma campanha de arrecadação de itens que auxilie na situação em que este povo está vivendo.

De acordo com o professor de história da unidade, Vitor Gregório, que recebeu as informações sobre o povo Xokleng, o cenário é dramático e necessita de uma resposta urgente.

“A Covid-19 é democrática em sua ação, mas seletiva em seus efeitos. Ataca a todos sem distinção. A situação é diferente, contudo, quando tratamos de seus efeitos. Neste caso, é sabido que são os vulneráveis social e economicamente que sofrem mais, pela dificuldade de manter o distanciamento social, o afastamento do trabalho, e na obtenção dos meios necessários para levar a bom termo o necessário tratamento clínico. Esta é uma oportunidade de mostrarmos nossa força enquanto comunidade. Qualquer ajuda, neste momento, será bem-vinda”, declara Gregório.

