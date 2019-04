IFPR – Campus União da Vitória sedia Encontro de Tecnologia da Informação e Festival de Software Livre

Palestras, oficinas e

atividades recreativas compõem a programação do evento

Unindo dois eventos em

um único fim de semana, o Campus União da Vitória se prepara para trazer

diversas atividades relacionadas à área de tecnologia da informação na próxima

sexta-feira, 26, e sábado, 27.

A quarta edição do

Encontro de Tecnologia da Informação (Entec) terá início na sexta-feira, 26,

com a palestra sobre Certificações em TIC: Inovações Tecnológicas Comprovadas

pelo Profissional de Tecnologia, ministrada por Samuel Graeff.

Já o Festival

Latino-americano de Instalação de Software Livre (FLISoL), se inicia na manhã

de sábado e tem como objetivo promover o uso do software livre, sua filosofia,

alcances, avanços e desenvolvimento.

No sábado também serão

oferecidas palestras, oficinas, competição de jogos e atividades recreativas.

As inscrições, que são

gratuitas e abertas ao público, podem ser realizadas pelo site, sendo que para

cada atividade é necessário uma inscrição individual.

Confira o cronograma

completo:

Sexta-feira,

26/04/2019

18h30 – Credenciamento

19h – Abertura do

Evento

19h30: Palestra

Certificações em TIC: Inovações Tecnológicas Comprovadas pelo Profissional de

Tecnologia– Palestrante: Samuel Graeff.

Sábado – 27/04/2019

Manhã

10h – Apresentação dos

Trabalhos Inscritos

8h – Linguagem do

Futuro? Introdução ao desenvolvimento em Python com Rafael dos Passos Canteri

8h – Conceitos de

orientação a objetos implementados em Java com Vinicius Camargo Andrade

8h30 – Virtualização

com VMware ESXi e utilização do PfSense baseado em BSD – Charles Eduardo

Cardoso

8h30 – Resíduos

Eletrônicos: Os Desafios da Reciclagem – Ana Carolina de Moraes

8h30 – Métodos ágeis

de desenvolvimento. O que são? O que fazem? Onde vivem? – Luis Renato dos

Santos

10h30 – Instrumentação

com Multímetro – Priscila Bolzan

10h30 – Gerenciamento

de Projetos – Cristiane Aparecida Huve

10h30 – Google

Classroom: Melhore a experiência em sala de aula – Marcos de Mello

Tarde

Competição de

Geoguessr

Atividades recreativas

(não é necessário inscrição)

FLISol

09h – Install Fest –

aprenda a instalar o GNU Linux

09h – Install Fest –

instalação de distribuições GNU Linux

14h – Install Fest –

aprenda a instalar o GNU Linux

14h – Install Fest –

instalação de distribuições GNU Linux

14h – O pinguim se

diverte! – Competição de jogos no GNU Linux

14h – Sessão Cine na

Escola 2019 – Apresentação do filme: Freenet (capacidade 40 pessoas)

Site para inscrição:

https://doity.com.br/flisol-uva#registration

Site oficial do IV

Entec: http://entec.ifpr.edu.br/

Site oficial FLISol

União da Vitória: https://doity.com.br/flisol-uva

FLISol

O FLISoL é o maior

evento da América Latina de divulgação de Software Livre. O festival, realizado

desde 2005, é gratuito e voltado aos entusiastas do tema, estudantes, acadêmicos,

empresários, trabalhadores, funcionários públicos e todos os outros

interessados no assunto.

O evento é organizado

pelas diversas comunidades locais de Software Livre e se desenvolve

simultaneamente com eventos de instalação gratuita e totalmente legal de

software livre nos computadores dos participantes. Além da instalação de

software livre, o evento conta com palestras, minicursos, e outras atividades

relacionadas ao tema. Este é o terceiro ano que o Campus União da Vitória

realiza no evento na cidade.

Mais informações com

os coordenadores do evento:

Entec: Prof. Alex Porn (42) 3135-4808

FLISol: Prof. Celso Canteri (42) 3135-4808