IFPR Campus União da Vitória vai realizar sorteio público de uma vaga para o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Está disponível para consulta o edital que rege o sorteio público de uma vaga remanescente do Processo Seletivo 2017, para o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio no Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Os documentos estão disponíveis na página da Funtef, na área destinada a publicação de editais e documentos.

O sorteio público corresponde à quarta e última chamada complementar do Processo Seletivo 2017, e disponibiliza ao público em geral as vagas que não foram preenchidas nas chamadas complementares anteriores.

O sorteio público será realizado na próxima quinta-feira, dia 2 de março, às 14h, e é aberto a todo os interessados.

Quem tiver interesse deve comparecer no horário indicado, portando toda a documentação necessária para realização da matrícula, que será efetivada logo após o sorteio público. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. Aqueles que acompanham os menores devem portar RG e, no caso dos responsáveis, procuração simples.

A documentação para matrícula está descrita no Edital n.º 019/2016 Proens/IFPR.

