IFPR lança editora e publica livros digitais gratuitos

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) lançou na sexta-feira (24), sua editora, com os primeiros e-books publicados.

O lançamento dos livros e da Editora IFPR aconteceram durante a abertura do Ciclo de Palestras da Editora IFPR, que foi realizado a partir das 19h, no Auditório do Decom (Departamento de Comunicação), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Intitulados “Metodologias pedagógicas inovadoras: contextos da educação básica e da educação superior”, “Metodologias pedagógicas inovadoras: contextos da educação básica e da educação superior”, os livros são disponibilizados em formato digital e estão disponíveis para download gratuitamente por meio do site do IFPR (www.ifpr.edu.br). Outra obra, “Educação do campo e agroecologia no IFPR: 10 anos de experiências”, foi lançada no início do mês, no Encontro de Educação do Campo, realizado na Lapa.

Voltada para a publicação de livros em formato e-books, a Editora IFPR tem sua linha editorial norteada pelo compromisso com a publicação de livros gratuitos de qualidade, que incluem publicações por demanda institucional; livros resultantes de teses e dissertações, livros de apoio à temática educacional, entre outros.

Segundo Marcelo Estevam, pró-reitor de extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação (Proeppi) do IFPR, quando a equipe estava planejando a criação da Editora IFPR foram encontrados nos currículos dos servidores mais de 700 incidências de capítulos e livros publicados por outras editoras. “Agora esses materiais podem ser publicados pelo IFPR. Escolhemos os e-books pelo padrão moderno e sustentável. Nossa política editorial é que façamos a impressão de um livro para cada campi, enquanto os e-books serão disponibilizados gratuitamente”, ressalta o pró-reitor.

De acordo com Estevam, a Editora IFPR lança duas chamadas anuais: “estamos com duas chamadas para publicação de livros abertas, uma para áreas específicas e outra sobre os 10 anos do IFPR, onde cada campi é responsável por escrever sua história”, informa.

Segundo o coordenador da Editora IFPR, Eduardo Fofonca, a criação de uma editora no Instituto Federal do Paraná voltada para a publicação de livros em formatos digitais é meio viável e gratuito de disseminar, com celeridade e atualidade, conhecimento científico para toda a comunidade, além de fomentar a produção científica de docentes e técnicos administrativos do Instituto Federal do Paraná.

A média planejada pela Editora IFPR é a publicação de 10 obras por ano – contando com autores da Reitoria e dos 25 campi do Instituto Federal do Paraná.