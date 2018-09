IFPR realiza a 4ª edição da MIPEEC do Campus União da Vitória

O Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) realiza amanhã, 13, e sexta-feira, 14, a 4ª edição da Mostra de Iniciação, Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura (MIPEEC).

O evento tem como objetivo apresentar a toda a comunidade os resultados das atividades e trabalhos desenvolvidos por nossos estudantes e também as ações culturais do campus e de outras instituições da região, em consonância com o objetivo da unidade, atuar em conjunto com a comunidade.

A abertura da 4ª MIPEEC está marcada para as 8h desta quinta-feira, 13, e as atividades se desenvolverão no decorrer do dia, encerrando-se às 20h.

Na sexta-feira, 14, o evento inicia às 8h e a cerimônia de premiação ocorrerá às 18h, marcando o encerramento do evento.

A 4ª MIPEEC é aberta ao público para visitação e apreciação dos trabalhos.

