IFPR realizará live sobre conceitos básicos de fotografia

A oficina será transmitida no canal do YouTube da unidade no dia 02 de setembro às 19h30.

O Núcleo de Arte e Cultura – NAC do Campus União da Vitória do IFPR, realizará nesta quarta-feira (02) às 19h30, a live Conceitos Básicos de Fotografia com a profissional Jéssica Sabrini, da empresa Vitrô Fotografia.

O evento faz parte das ações do concurso fotográfico Entretanto, a vida, que premiará as três melhores fotografias retratam o período de quarentena da pandemia de Covid-19. A live tem como objetivo trazer conceitos e dicas para quem deseja participar do concurso, bem como para todos que têm interesse no tema.

“A nossa expectativa para essa oficina, e para todo o projeto do concurso, é permitir que a comunidade encontre um pouco de leveza nos dias de distanciamento social que estamos vivendo neste período de pandemia”, explica a representante do NAC e professora de arte da unidade, Giciélen Retcheski.

O workshop será realizado por meio de transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da unidade e será aberto a toda a comunidade.