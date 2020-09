IFPR trará live com dicas de fotografias e avaliação de imagens enviadas

Com avaliação de fotografias ao vivo e dicas sobre o assunto, o Núcleo de Arte e Cultura do Campus União da Vitória do IFPR promove mais uma live, nesta sexta-feira (18) às 19h30, com a participação do fotógrafo e professor de fotografia, Francisco Caznok.

O evento será transmitido pelo canal do YouTube do campus e os interessados em ter suas fotografias avaliadas pelo profissional devem enviá-las para o e-mail nacifpr@gmail.com, com o assunto Análise Fotográfica. O evento é aberto a todos os interessados.