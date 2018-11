IFPR União da Vitória promove o 3º Encontro de Tecnologia da Informação

Vem aí o 3º Entec

O Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) realizará nesta sexta-feira, 09, e sábado, 10, a terceira edição do Encontro de Tecnologia da Informação (Entec).

Este ano o evento ganhou o tema Inovação e Tecnologia e vem repleto de novidades, como uma competição de Cosplay, em que os participantes se fantasiam de personagens fictícios da cultura pop, torneio de jogos e campeonato de robótica.

As inscrições para participar das atividades são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

Confira o cronograma completo do 3º Entec:

09/11/2018 – Sexta-feira

19h30 – Palestra de Abertura: Ame o que você faz: Aprimoramento de Carreira Raylla Hort Larsen.

10/11/2018- Sábado

Período da manhã: palestras e mesa redonda

8h – Palestra: Ferramentas Microsoft voltadas a Educação com Karen Carvalho

8h – Palestra: O Perfil Profissional e o Papel da Inovação na Era da Tecnologia com Roberto Torma

8h – Palestra: O Poder das Pessoas com Alexandre Unterstell

9h40 – Palestra: Makerspaces e Fablabs com Percy Maciel Junior

9h40 – Inovar, Eu Sei? com Silvio Martins Junior

9h40 – Palestra: Modelagem 3D, Blender for Dummies com Claudio Liandro Budal

11h10 – Mesa Redonda: Inovação e Empreendedorismo

10h às 10h30 – Apresentação dos Trabalhos Inscritos

Período da tarde:

Campeonato de Robótica – Modalidades: Cabo de guerra, sumô e segue linha.

Torneio de jogos: League of Legends

Competição de Cosplay: não é necessária inscrição Competição de Geoguessr: Geoguessr é uma página que apresenta uma localização no Google Street View e permite que o jogador tente descobrir de qual lugar do mundo este local é, dando pontos por quão perto ou longe do lugar correto a pessoa selecionou.

Site para inscrição: http://entec.ifpr.edu.br/