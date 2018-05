Inauguração na Linha Engano marca grandes investimentos para Bituruna, destacou Hussein

Na noite da última sexta-feira, 04, o deputado estadual, Hussein Bakri, esteve em Bituruna, participando da solenidade de entrega do recape asfáltico da Linha Engano. Os 6,5 quilômetros de estrada que liga as comunidades do Engano, Rosário, Linha Bet, São José e Boa Esperança, sofreram manutenção com a realização da base com cascalho em alguns locais, drenagem da via e construção de bueiros, para então receber o recape asfáltico, como explicou o deputado Hussein Bakri: “São grandes investimentos e obras históricas que estamos conseguindo realizar em toda região” afirmou.

Os investimentos foram na ordem de R$ 1,5: “O prefeito Claudinei de Paula Castilho nos trouxe essa demanda. Junto com o então secretário-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, conseguimos junto ao governo do estado os recursos para esta estrada. Fico feliz em vê-la pronta, trazendo mais segurança para todos que passam por ela”, disse o deputado Hussein Bakri. Segurança e também agilidade, que irão beneficiar o transporte escolar das crianças da região, o escoamento da produção da agricultura familiar e também o turismo de Bituruna, pois a estrada é utilizada por biturunenses e turistas que realizam a Rota do Vinho e praticam a pesca esportiva na Área de Lazer da Linha Bet.