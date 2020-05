Inicia 3ª fase da vacinação contra a gripe

Começou nesta

segunda-feira, 11, a terceira fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe.

Nesta etapa, a imunização é voltada para crianças de seis meses e menores de seis

anos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres até 45 dias pós-parto. A

vacinação deve ser feita na Unidade de Saúde mais próxima com o Cartão SUS.

Para evitar

aglomerações nos postos de saúde, as Unidades Básicas de Saúde do Josmar Babi,

São Braz e Salete seguem abertas até as 19h, para realização de vacinas. Nas

demais UBS, as vacinações podem ser realizadas das 8h às 16h30. Além disso,

todos os cuidados necessários em relação ao novo coronavírus devem ser

mantidos: distanciamento mínimo de 1,5 m, higienização das mãos com álcool em gel

e o uso de máscaras de proteção a partir dos dois anos de idade.