Iniciam as obras na Escola Municipal Professor Serapião

As obras de melhoria na

Escola Municipal Professor Serapião, na Praça Coronel Amazonas, iniciaram na

segunda-feira, 09. A assinatura da ordem de serviço foi realizada na última

quinta-feira, 5.

O telhado do pátio da escola

será trocado. Posteriormente, será feita a pintura do local. “Em tempo recorde,

conseguimos iniciar a tão aguardada troca da cobertura do pátio da nossa Escola

Centenária Professor Serapião, no centro de União da Vitória. Isso se deve a

celeridade do Projeto Reforma Rápida, programa que em caráter inédito está

transformando para melhor a realidade das nossas escolas de União da Vitória,

compromisso da administração Santin Roveda e Bachir Abbas, em breve, outras

escolas serão contempladas”, detalha o Secretário de Educação, Ricardo

Brugnago.

O investimento da obra será

de R$ 110.271,78 com recursos próprios da Prefeitura. O prazo de execução das

melhorias é de trinta dias.