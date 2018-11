Inovação e Tecnologia é tema do 3º Encontro de Tecnologia da Informação do Campus União da Vitória

Com o tema Inovação e Tecnologia o Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) realizou a terceira edição do Encontro de Tecnologia da Informação (Entec), na última sexta-feira, 09, e sábado, 10.

O evento ofereceu palestras com temas como inovação na área da tecnologia, empreendedorismo, aprimoramento da carreira e ferramentas tecnológicas. Além das palestras, os participantes puderam assistir apresentações de trabalhos de estudantes da unidade e de outras instituições de ensino da região. Os trabalhos apresentados foram selecionados pela sua relevância para a sociedade, com questões como vulnerabilidades das conexões sem fio, aplicativo de apoio a turistas com deficiências, mineração de dados, privacidade nas empresas, entre outros.

“Dois, dos três trabalhos que apresentamos, foram confeccionados durante a disciplina de auditoria e segurança de sistemas de informação, o outro é um relato de experiência sobre o projeto Reutilização do Lixo Tecnológico mantido pelo curso de Sistemas de Informação da Uniuv, falamos sobre a importância do descarte correto dos materiais tecnológicos, os pontos de coleta que possuímos e os resultados que tivemos até a presente data. O Entec proporcionou a divulgação destes trabalhos, parte de extrema importância para a pesquisa acadêmica”, relata o professor de sistemas de informação do Centro Universitário de União da Vitória (Uniuv), Luiz Roberto Cuch.

A tarde de sábado foi marcada por atividades culturais, apresentações de banda, campeonatos de jogos, robótica e cosplay. “Nosso intuito era criar um ambiente de aprendizado que ao mesmo tempo fosse formal e descontraído e a tarde de sábado, com as competições e os jogos digitais, nos permitiu alcançar nossa meta”, afirma o professor da unidade, Deividson Okopnik, um dos organizadores do evento.

De acordo com os estudantes do campus, a tarde de sábado foi o ponto alto do evento.

“O campeonato de League of Legends foi a parte que mais gostei, teve narrador e até transmissão em uma TV na outra sala, foi um momento divertido e que tivemos a chance de interagir com outros estudantes. Valeu a pena participar”, avalia o estudante do terceiro ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Vitor Leão.

“O desfile de cosplay foi ótimo, adorei a fantasia de Moana. Minha sugestão para o próximo ano são mais bandas e com estilos musicais diferenciados”, propõe o aluno do terceiro ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, João Victor Rockembach.

No torneio de robótica foram disputadas as modalidades de cabo de guerra, sumô e seguidor de linha. Na modalidade cabo de guerra a equipe Lesados, do Campus Palmas do IFPR, venceu na categoria aberta, enquanto a equipe The Bosses da Uniuv ganhou na categoria fechada. No sumô a categoria aberta ficou com a equipe Lesados, do Campus Palmas do IFPR, e a fechada com a equipe Titans Robot, do Campus União da Vitória. Na modalidade Seguidor de Linha, a categoria pró ficou com a equipe Gambiarra, do Campus Palmas, e a categoria júnior, com a equipe Codex, do Campus Irati do IFPR.

O evento teve participação da comunidade interna do campus, de estudantes e professores de várias instituições de ensino da região e de cidades vizinhas, além da participação dos campi Irati e Palmas do IFPR.

Para Deividson, o evento pode ser considerado um sucesso. “A troca de informações, o conhecer pessoas diferentes, de outras áreas e outras regiões, se mostrou um diferencial. Também conseguimos aumentar nosso alcance, tendo participantes de várias cidades vizinhas. Com certeza o objetivo do evento foi atingido”, finaliza.