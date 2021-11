Inscrições abertas para a segunda edição do Festival Arte em Rede Sesc PR

Edital seleciona propostas artísticas em vídeo para programação virtual

Artistas paranaenses podem contar com mais uma oportunidade do Sesc PR. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Arte em Rede, uma programação on-line com produções em vídeo das linguagens de artes cênicas (circo, dança e teatro), artes visuais, audiovisual, literatura e música.

Podem se inscrever pessoas físicas residentes no Paraná, pessoas jurídicas e microempreendedores individuais, ambos constituídos no referido estado e com CNAE compatível com a prestação de serviços do edital. No ato da inscrição, os proponentes devem enviar documentos e apresentar sua proposta em vídeo, conforme orientações do documento publicado.

O edital selecionará até 30 produções autorais de temática e classificação indicativa livres. A publicação do resultado da seleção está prevista para ser divulgada a partir de 9 de fevereiro de 2022, no site do evento. Já o evento virtual será realizado entre os dias 28 de abril e 28 de maio de 2022.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de dezembro por meio do site sescpr.com.br/arteemrede , por onde também é possível consultar o edital e conferir as condições, especificações, remuneração e outros detalhes.

Por meio desta iniciativa, o Sesc PR pretende contribuir para a difusão da produção artística e dos artistas do Paraná, bem como promover o intercâmbio de informações e trocas de experiências. Ainda, busca criar oportunidades de apreciação da arte com vistas à formação de público no meio digital e contribuir para a retomada econômica do setor cultural.

