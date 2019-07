Inscrições abertas para palestra “Conquiste o sucesso com atitudes vencedoras”

Evento gratuito será realizado no dia 11 de julho.

A Casa do Empreendedor está com inscrições abertas para a

palestra “Conquiste o sucesso com atitudes vencedoras”. O evento será realizado

no dia 11 de julho no Auditório da OAB, subseção União da Vitória. A ação é

voltada para empreendedores em geral. As inscrições podem ser feitas de graça

na Casa do Empreendedor.

O conteúdo do encontro ficará a cargo do palestrante com mais de

20 anos de carreira, Prof. Itamar. “As palestras do Prof. Itamar são uma

mistura de conteúdo denso e bom-humor que consegue captar a atenção do público

em 100% do tempo”, afirma o site do treinador. A atividade faz parte das

comemorações dos 10 anos da criação da lei do microempreendedor individual.

“Nosso objetivo é comemorar esta data trazendo uma palestra de cunho

motivacional, porém focado em vendas, já que nosso público alvo são os

empreendedores do município”, destaca Jaqueline Tomkio Figueiró, coordenadora

da Casa do Empreendedor.