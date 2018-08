Inscrições para os cursos do IFPR Campus União da Vitória encerram no próximo dia 27

O Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) está com inscrições abertas para dois cursos técnicos de nível médio, em Informática e em Meio Ambiente, e um curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, são 40 vagas para cada um dos cursos e as inscrições vão até segunda-feira, 27.

A taxa de inscrição é de R$ 50, e pode ser paga até o dia 28 de agosto. Após realizar a inscrição pela página da Funtef, organizadora do certame, o candidato deve gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagá-la na rede bancária.

As inscrições são realizadas pela internet, no site da Funtef, mas, caso o candidato não tenha acesso à internet ou necessite de auxílio para realizar a inscrição, o Campus União da Vitória disponibiliza um computador na secretaria da unidade para que os interessados possam inscrever-se.

As provas serão aplicadas, em uma única fase, no dia 14 de outubro de 2018, das 14h às 18h. Os candidatos que se inscreverem para os cursos do Campus União da Vitória só poderão realizar a prova na cidade de União da Vitória.

Sobre os cursos

Curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Primeiro curso superior a ser ofertado no Campus União da Vitória, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem duração de três anos e é totalmente gratuito.

O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha também com desenvolvimento de Sistemas Web, ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação deste profissional.

Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio

O novo curso técnico do Campus União da Vitória, o Técnico em Meio Ambiente, é integrado ao ensino médio, na modalidade presencial e em turno integral, com aulas no período da manhã e algumas tardes por semana, com duração de três anos.

O profissional técnico em Meio Ambiente coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reúso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.

Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Na modalidade presencial e com duração de três anos, o curso Técnico em Informática é integrado ao ensino médio e funciona em turno integral, com aulas no período da manhã e algumas tardes por semana.

O profissional técnico em informática instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte