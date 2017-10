Instituição de União da Vitória promoverá ações de desenvolvimento social em novo conjunto da Cohapar

Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade participará do programa Amigos da Habitação, promovido pela companhia, e atenderá a comunidade do conjunto Ribeirinha II.

O coordenador do escritório regional da Cohapar em União da Vitoria, Júlio Adilson Pires, recebeu na ultima semana a visita do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de União da Vitória (CDL), Artibano Nhoatto, e diretoria. Na ocasião, Pires apresentou o empreendimento Ribeirinha II, composto por 50 casas populares construídas no bairro São Gabriel, e aproveitou para convidar a instituição a ser parceira do projeto através do programa Amigos da Habitação.

Amigos da Habitação – O programa, criado recentemente pela Cohapar, visa aproximar organizações da sociedade civil das comunidades atendidas através dos empreendimentos de habitação de interesse social feitos com a participação da empresa.

O selo “Amigos da Habitação” é concedido a entidades que desenvolvem ações e atividades específicas por meio de práticas criativas e inovadoras, incrementando o acesso aos direitos sociais e à qualidade de vida da população beneficiária de forma específica, continuada e sistemática.

De acordo com Pires, “é muito importante termos a parceria do CDL neste empreendimento, pois com ajuda deles, pode ser feito a melhoria da qualidade de vida das famílias ribeirinhas que irão habitar o novo empreendimento”.

Nhoatto definiu a parceria do CDL com a companhia como uma oportunidade de inclusão social. “Com práticas inovadoras, podemos ajudar na melhoria da qualidade de vida destas famílias”, afirma.

Ribeirinha II – O projeto, desenvolvido pela Cohapar, visa retirar 50 famílias residentes em áreas de risco que sofrem com constantes enchentes; neste caso, as que estão localizadas na Avenida João Reolon, que vão da Uniguaçu à empresa Hobi.