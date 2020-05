IPTU – União da Vitória

Os

moradores de União da Vitória, podem emitir o seu boleto em cota única ou em

oito parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(IPTU) 2020, pelo site da Prefeitura.

Para

facilitar e evitar aglomeração no Setor de Tributação da Prefeitura de União da

Vitória, o morador pode fazer a emissão do seu carne do IPTU através do site: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/ e assim pode gerar o

boleto em cota única ou em oito parcelas.

Vale lembrar

que os contribuintes que pagou em cota única até o dia 15 de maio pode

aproveitar um desconto. Agora o contribuinte pode gerar o seu boleto atualizado

para o pagamento em cota única ou as parcelas, mas não tem o direito ao

desconto.

A Prefeitura

de União da Vitória segue as determinações da Organização Mundial da Saúde

(OMS) e está evitando aglomeração, mas se o contribuinte tiver dúvidas ou não

conseguir emitir o seu boleto pode agendar um horário pelo telefone (42) 3521

12 25.

O

contribuinte que agendou o atendimento ao ir à Prefeitura que fica localizada

na rua Dr. Cruz Machado, 205, deve usar máscara e respeitar todas as

determinações prevista de segurança contra o novo coronavírus (Covid – 19).

Como

emitir o boleto:

Para acessar o boleto em cota única ou as parcelas, o contribuinte deve acessar o site da Prefeitura de União da Vitória, no endereço: http://uniaodavitoria.pr.gov.br/. Em seguida no alto da tela tem o link IPTU Retire a sua 2ª via. Ao clicar o contribuinte será levado para uma nova página do Betha Cidadão Web, onde vai solicitar o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou, se o imóvel está cadastrado com o número de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) digite a numeração para obter o boleto em cota única ou parcelado. Foto: Comunicação Prefeitura de União da Vitória