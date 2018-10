IV Mipeec no Campus União da Vitória

Com 49 projetos de ensino, pesquisa e extensão e diversas atividades culturais, a IV Mostra de Inovação, Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura (Mipeec) do Campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR) agitou a comunidade nos dias 13 e 14 de setembro.

A mostra recebeu a visita das escolas de União da Vitória, Porto União e Paula Freitas, além de pais e comunidade em geral que prestigiaram os trabalhos realizados pelos estudantes do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, orientados por professores e técnicos administrativos do campus.

Os temas dos projetos foram os mais diversos, desde robótica, energia mecânica até questões sociais de grande relevância como as taxas de suicídio em nossa cidade, abuso sexual infantil e o efeito de uso de drogas.

Na parte cultural e artística, a Mipeec trouxe atividades diferenciadas como exposição fotográfica, teatro, dança, declamação de poesias, apresentação de capoeira e música, que foram realizadas por estudantes do campus e por grupos da comunidade. Além das apresentações, uma aula de zumba, ministrada por professores de uma academia local, descontraiu alunos e servidores da unidade.

Premiações

Entre os projetos apresentados, oito foram premiados, sendo que seis foram selecionados para participar do Seminário de Extensão, Ensino, Pesquisa e Inovação (Se²pin) e dois para participar da Feira de Inovação Tecnológica do IFPR (IFTech), realizada durante o Se²pin. Este ano o Se²pin, evento promovido pelo IFPR, será realizado no Campus Londrina, de 16 a 19 de outubro.

Confira a lista de trabalhos premiados:

Pulseira Tecnológica de Monitoramento – Se²pin

Estudantes: Adrieli Polsin, Bruna Miguelissa, Dirceli de Gois, Maisa de Oliveira – Orientadores: Rosana Frei, Andrei Maia e Silva, Douglas Krug

Pesquisa sobre concepções e crenças acerca dos papeis de gênero – Se²pin

Estudantes: Heloise Jukowski, Milena Antoniutti – Orientador: Alessandra Valério

As mulheres na Matemática – Se²pin

Estudantes: João Vitor Grazziotin e Marcelly Wonsowski – Orientador: Andrei Maia e Silva

Avanço Magnético para a Tecnologia – Se²pin

Estudantes: Andre Luiz dos Passos e Daniele Belena – Orientador: Andrei Maia e Silva

O uso do cigarro e do narguilé por jovens – Se²pin

Estudantes: João Olinek, Murilo Mundel e Rafael Portaluppi – Orientador: Ieda Cristina Schleger

Contadores de Histórias: uma proposta de atividade cultural e literária promovida pela Biblioteca do IFPR – Campus União da Vitória – Se²pin

Estudantes: André Ferreira, Bruna Semianko, Bruna Chagas, Bruna Miguelissa, Camila Baiak , Odemir Schoroh Junior, Rafaela Muller, Rhyan Stefanowicz – Orientador: Viviane Traversin

Sistema de alerta de enchentes – IFTech

Estudantes: Luana Milena Marques – Orientador: Douglas Krug



Protótipo de um jogo sensorial para deficientes visuais – IFTech

Estudantes: Rafael Cecchin – Orientador: Douglas Krug