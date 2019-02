Jaime Lerner e Natalie Unterstell debatem em Curitiba o papel do Brasil na Sustentabilidade

O arquiteto urbanista e político Jaime Lerner é o

convidado de honra da 1º edição do Amazônia 21 em Curitiba. De iniciativa da

Academia Amazônia Ensina, o evento visa debater de maneira atualizada e com demandas

próprias do século XXI o tema da sustentabilidade global. O ex-governador do

Paraná vai discutir o assunto com uma das jovens referências em meio ambiente

no Brasil, Natalie Unterstell. “A intenção é trazer inspiração ouvindo dois

ícones de diferentes gerações: ele, experiente e com um grande legado, como o

guru do assunto; e ela, um jovem talento, que já tem uma trajetória brilhante,

comentando as perspectivas para o futuro”, explica João Tezza, Diretor da AAE e

moderador do painel “Sustentabilidade no Século XXI: O Papel do Brasil no

Contexto do Debate Internacional”. “Queremos nos inspirar no que eles

fazem e não só no que falam”, completa.

Além

do painel composto por Lerner e Unterstell, o evento ouvirá relatos dos jovens

que em janeiro de 2019 participaram da primeira Expedição Amazônia 21, uma

imersão de uma semana na floresta. O objetivo é proporcionar conhecimento e

vivência a universitários, para que possam conhecer a região. “Serve para

atualizar questões de sustentabilidade no século XXI, com conteúdo acadêmico de

ponta e uma experiência de contato com comunidades. É uma vivência sensorial da

Amazônia”, comenta Tezza, que além de diretor do projeto é Economista e Doutor

em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Por dialogar com o

público jovem, a presença de Natalie Unterstell se torna ainda mais relevante.

“Ela causa inspiração pela atualidade da ação, uma pessoa com pouca idade e

muita coisa feita”, declara.

Os

participantes também terão a oportunidade de degustar comidas e ingredientes

típicos da região amazônica e assistir o espetáculo teatral “A Pequena Abelha e

a Árvore Alta”, da companhia Ave Lola. Os ingressos estão à venda pelo site,

onde os interessados encontram mais detalhes sobre a programação.

Serviço

– Amazônia 21

27 de fevereiro, das 14h às 21h20

Ave Lola Espaço de Criação: Rua Mal Deodoro, 1227 – Centro, Curitiba-PR. Ingressos: R$ 120. Mais

informações: https://www.academiaamazoniaensina.com/amazonia-21-curitiba