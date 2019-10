Jogos da Cidade: Congresso Técnico de Futebol de Campo será nesta quinta-feira

Nesta

quinta-feira, 17, às 19h, será realizado o Congresso Técnico de Futebol de

Campo dos Jogos da Cidade Interassociações. O evento ocorrerá no SESC de União

da Vitória. Durante o encontro, também haverá a divulgação e anúncio das datas

das modalidades individuais da competição. “Vamos lançar todas as datas para as

modalidades de sinuca, truco, tênis de mesa, xadrez, atletismo, entre outros”,

explica o Secretário de Esportes, Cordovan de Melo Neto.

Competição está a todo vapor

Na primeira etapa dos Jogos

da Cidade, foram realizadas as disputas de futsal masculino e voleibol

feminino, que já finalizaram. Neste momento, estão em andamento, as competições

de Futsal Sub 12, Futsal Sub 15, Futsal Feminino, Voleibol Masculino e Futebol

Sete. Os jogos das modalidades de quadra estão sendo realizados nos ginásios

Isael Pastuch e Benedito Albino. Já as disputas do Futebol Sete ocorrem no

Campo da Dona Maria, anexo ao Antiocho Pereira, no DER, no Recanto da Bola, no

Clube Esportivo Real e na Associação do Panorama.

Finais

No próximo domingo, 20,

haverá as finais das modalidades de Futsal Sub 12, Futsal Sub 15, Voleibol

Masculino e Futsal Feminino, no Ginásio Isael Pastuch. Na Associação do

Panorama, ocorrem as quartas de finais do Futebol Sete. A grande final do

Futebol Sete será no dia 27 de outubro. “Estamos muito felizes, pois todos os

dias têm alguma competição. Por isso, convidamos a todos para prestigiarem

nossos atletas”, afirma o Secretário de Esportes.

Para o prefeito, Santin Roveda, investir em esporte é oferecer

mais qualidade de vida para os moradores. “Nossos investimentos em esporte não

param. São inúmeras competições nas mais diferentes áreas. Promovendo bem-estar

e qualidade de vida para todas as idades”. “Acreditamos que ao incentivar o

esporte podemos construir um futuro melhor para nossos jovens e crianças”,

acrescenta Bachir Abbas.