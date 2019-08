Jogos da Cidade: Futsal estreia com três vitórias e um empate

A Secretaria de Esportes realizou na oite desta quarta-feira, 21, a abertura oficial dos Jogos da Cidade Interassociação na modalidade de Futsal Masculino. Quatro jogos marcaram o início da competição. As atividades foram realizadas no Ginásio Municipal Isael Pastuch.

Na partida de estreia do campeonato, a equipe do Rocio venceu o

time do Limeira por 07×03.

A segunda disputa terminou com empate entre São Basílio Magno e

Muzzolon. No terceiro jogo da noite, o São Bernardo garantiu vitória sobre o

São Sebastião por 07×03. No último jogo da rodada o Horst Waldraff derrotou a

equipe dos Conjuntos por 04×03.

A modalidade de Futsal conta com 16 equipes participantes. A

segunda rodada de futsal dos Jogos da Cidade Interassociação será realizada

nesta sexta-feira, 23, a partir das 19h15, no Ginásio Municipal Isael Pastuch.

2ª RODADA

23 de agosto de 2019 – Sexta-feira

Ginásio de Esportes Isael Pastuch

19h15 – Sagrada Família X Lagoa Dourada

20h15 – Cidade Jardim X Panorama

21h – São Braz X João Paulo II

21h45 – Nossa Sra. da Salete X São Gabriel