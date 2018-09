Jornada Odontológica da UNIUV recebe palestra do Dr. José Mondelli

Palestrante é um dos maiores nomes na área

Na próxima semana o Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) receberá um dos maiores nomes da odontologia mundial, o professor titular de Dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, Dr. José Mondelli. O evento faz parte da VI Jornada Odontológica da UNIUV e reforça a qualidade do curso de Odontologia ofertada pela instituição, que hoje está entre os 10 melhores do Paraná, segundo o ENADE.

Ele ministrará a palestra “Tratamento Estético e Funcional do Desgaste Dentário provocado por bruxismo/Ajuste Oclusal”, no dia 12, às 18h30, no Cine Gracher, na Havan.

Para mais informações, na secretaria de Odontologia da Uniuv.