Jovens de União da Vitória ganham novas oportunidades para empreender

Concurso que oferece capacitação e investimento em barras de ouro lança turmas presenciais e amplia número de beneficiados

O empreendedorismo tem sido o caminho que muitos brasileiros encontraram para desenvolver a carreira ou gerar sua própria renda. No entanto, para empreender não basta apenas motivação, recursos e talento em determinada área. O sucesso do negócio exige também conhecimento em gestão e desenvolvimento de habilidades interpessoais. Esse é justamente o foco do concurso cultural Geração Empreendedora – Desafio Paraná, uma iniciativa desenvolvida pela Volkswagen e a organização social Aliança Empreendedora, com apoio do Governo do Estado do Paraná, e que conta com a parceria da Secretaria Municipal da Cultura e do Jornal Caiçara em União da Vitória (PR).

O concurso já está em sua 3ª edição e tem como objetivo proporcionar conhecimento e mentoria para jovens empreendedores, com idade entre 18 e 35 anos, além de reconhecer os empreendedores destaque com investimento em certificados de barras de ouro. Com o propósito de gerar oportunidade para um grande volume de jovens, o concurso oferece a modalidade com capacitação on-line na primeira etapa e também versões com treinamentos totalmente presenciais e opções diferenciadas de carga horária como o “Curso Jornada Empreendedora”, para negócios iniciantes e atuantes, e “Caravana” para negócios com mais de seis meses de atuação.

“A inclusão é um dos pilares das nossas ações de desenvolvimento do empreendedorismo, por isso oferecemos também a possibilidade de capacitação presencial para atender jovens que não têm facilidade de acesso à internet”, explica Barbara Rouze, coordenadora da 3ª edição do Desafio Paraná. “Com a versão on-line do concurso ganhamos em capilaridade, podendo atingir todo o Estado. Já a versão presencial, disponibilizada em algumas cidades, permite atingir um importante segmento de microempreendedores e ampliar a oportunidade de conhecimento”. Com as versões online e presencial, o Desafio Paraná pretende angariar cerca de 1.000 inscritos.

Os cursos presenciais serão ofertados nas cidades de Antonina, Guaraqueçaba, União da Vitória, Maringá, Piên, Campo Mourão, Guarapuava, Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (Piraquara, São José dos Pinhais, Quatro Barras e Araucária). Os empreendedores que concluírem os cursos presenciais até 23 de novembro podem se inscrever para as etapas seguintes do concurso, que incluem processo seletivo para concorrer a mentorias e premiação em certificados de barras de ouro – R$ 3 mil reais para o primeiro colocado e R$ 1,5 mil reais para o segundo colocado das categorias iniciante e atuante. A cerimônia de premiação dos finalistas será realizada no início de dezembro, em Curitiba (PR), juntamente com os finalistas da versão on-line. Para mais detalhes e datas dos cursos presenciais os interessados podem entrar em contato com a organizadora pelo e-mail desafioparana@aliancaempreendedora.org.br ou telefone (41) 3013-2409. As inscrições nos cursos e concurso são totalmente gratuitas.

Capacitação

“Nós acreditamos que qualquer pessoa tem capacidade para empreender e, por isso, o conteúdo dos cursos visa desenvolver as habilidades, experiências e rede de relacionamento do empreendedor, além de oferecer ferramentas de gestão e análise do negócio”, revela Barbara. O conceito dos treinamentos é chamado de “Effectuation” ou empreendedorismo de efeito, que trata o ato de empreender como um conjunto de habilidades e relacionamentos que geram oportunidades para desenvolver o negócio. Além disso, também são transferidas ferramentas de fácil aplicação para análise e controle financeiro, precificação, vendas e marketing. “A possibilidade da premiação ao final do concurso é uma motivação para a participação dos empreendedores, mas certamente o principal ganho é o conhecimento e este irá beneficiar a todos os inscritos”, completa.

Versão on-line

Quem optar pela capacitação no formato on-line pode consultar o regulamento no site www.desafioparana.com.br e fazer a inscrição até 4 de novembro. É possível se inscrever em uma das quatro categorias do concurso: Ideia de Negócio (empreendimentos com menos de seis meses de existência), Negócio (empresas com mais de seis meses de existência), Negócio com Tecnologia (com mais de seis meses de existência e que envolva tecnologia em alguma de suas atividades) e Impacto Social (com mais de seis meses de existência e cujo serviço ou produto impacte positivamente a comunidade).

Todas as candidaturas serão avaliadas pelo comitê organizador e os selecionados realizam o treinamento on-line gratuito por meio de webséries. Os concorrentes que completarem a capacitação concorrem a vagas para a próxima fase, que conta com encontros presenciais regionais com treinamentos realizados pela equipe da Aliança Empreendedora e rodada de pitchs (apresentações curtas e diretas dos negócios). Além da capacitação e feedback presenciais, os participantes concorrem a 10 vagas (por categoria) para receber mentoria e participar da grande final, que acontece em dezembro, em Curitiba (PR).

Serviço

Geração Empreendedora – Desafio Paraná modo Capacitação Presencial União da Vitória (PR)

Público-alvo: empreendedores formalizados ou não, com idade entre 18 e 35 anos, que residam no Paraná

Inscrições: gratuitas

Quando: 05 a 09 de novembro

Horários:

8h30 às 11h30 – dirigido a empreendedores em fase inicial (até 6 meses de atuação)

18h30 às 21h30 – dirigido a empreendedores atuantes (negócios com mais de 6 meses)

Local: Estação Ferroviária – Sala Bistrô Cultural

Endereço: Visconde de Nácar, s/n (embaixo do Arco, em frente ao Terminal)

Inscrições: desafioparana@aliancaempreendedora.org.br ou whats app (11)94333-7946

Geração Empreendedora – Desafio Paraná modo Capacitação on-line

Público-alvo: empreendedores formalizados ou não, com idade entre 18 e 35 anos, que residam no Paraná

Inscrições: gratuitas

Período de inscrições: até 04 de novembro

Regulamento e inscrições: www.desafioparana.com.br

Sobre a Volkswagen do Brasil

Com 65 anos de presença na vida, no coração e na garagem dos brasileiros, a Volkswagen vive um momento único no Brasil. Nasce uma Nova Volkswagen, estratégia que prevê a maior ofensiva de produtos da marca no País, com 20 lançamentos até 2020, fruto de um investimento de R$ 7 bilhões.

A Volkswagen, que tem o maior portfólio de produtos no País, é a marca que mais cresce, tanto em Vendas como em Participação de Mercado, e acumula conquistas expressivas: é a maior produtora, com 23 milhões de veículos fabricados, e a maior exportadora da história no Brasil, com 3,7 milhões de carros embarcados. Somos 15 mil empregados, atuando em quatro fábricas, um centro de peças e escritórios regionais em todo o País com a missão de oferecer a melhor experiência de mobilidade para melhorar a vida das pessoas.

Sobre a Aliança Empreendedora

Fundada em 2005 em Curitiba (PR), a Aliança Empreendedora é uma organização social que apoia empresas, organizações sociais e governos a desenvolverem negócios inclusivos, além de implementar projetos de apoio a microempreendedores de baixa renda que oferecem conhecimento, desenvolvimento de redes de relacionamento e mercado e facilidade crédito. Desde sua fundação já apoiou mais de 50 mil empreendedores, por meio de cerca de 130 projetos e mais de 90 parceiros, gerando novas oportunidades de negócios, postos de trabalho e renda através do empreendedorismo. Com sua ação em prol da inclusão e desenvolvimento econômico e social já recebeu diversos reconhecimentos, como o prêmio Visionarius UBS e foi considerada a ONG mais confiável no Brasil na categoria Geração de Renda pela revista Reader´s Digest. Também é membro oficial da Youth Business International e da Rede ANDE (Aspen Network of Development Enterpreneurs).