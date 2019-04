Judiciário conversa com famílias de alunos que estão fora da escola

Iniciando a agenda das audiências

públicas do Projeto de Combate à Evasão Escolar em 2019, o CEJUSC, Centro

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e a Vara da Infância e

Juventude da Comarca de União da Vitória/PR, realizaram atividades no dia 10 de

abril no Município de Bituruna, e dia 11 de abril no Município de General

Carneiro.

As famílias são orientadas pelo Juiz

de Direito Carlos Eduardo Mattioli Kockanny sobre a importância do retorno dos

adolescentes aos bancos escolares para aformaçãode cidadãos conscientes e

responsáveis. As Redes locais de Proteção da Criança e do Adolescente são

convocadas pelo Magistrado a participar, de forma a agilizar o atendimento

imediato dos casos, contemplando ações de prevenção e proteção a serem

desenvolvidas independentemente da existência de processos judicial.

O abandono das salas de

aula possui inúmeros motivos, tais como o bullying, gravidez e relacionamentos

precoces, trabalho infantil, uso e abuso de álcool e outros tipos de drogas,

depressão infantojuvenil, sendo que em sua maior parte extrapolam a atuação das

escolas. Ao final das audiências as famílias eadolescentes participam de

entrevista com a equipe do Poder Judiciário, buscandoidentificar as causas da

evasão escolar, assim como a elaboração de plano de atendimento de forma

particularizada.

Além da participação do Juiz de

Direito as audiências contam com a participação da 3ª Promotoria de Justiça de

União da Vitória, Promotor Júlio de Ribeiro de Campos Neto, Conselhos

Tutelares, Núcleo Regional de Educação, Equipe diretiva das instituições

escolares e demais integrantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente

dos Municípios.

O cronograma das audiências segue no

decorrer do mês:

16 de abril no Município de União da

Vitória, às 13h, no auditório do Colégio Estadual Túlio de França, Avenida

Manoel Ribas, Centro, União da Vitória/PR, quando são atendidos os públicos de

União da Vitória, Paula Freitas e Porto Vitória.

24 de abril no Munícipio de Cruz

Machado, às 13h, no auditório da Igreja Luterana, Paulo Hausse, 217, Centro,

Cruz Machado/PR.

Texto e fotos: CEJUSC