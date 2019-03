Judiciário pauta a violência contra a mulher

Na

programação do Judiciário de União da Vitória referente ao mês do “Dia da

Mulher”o Juiz de Direito, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, conversou no último

dia 07 de março, com os estudantes do Instituto Federal do Paraná, Campus de

União da Vitória, sobre “Violência contra a Mulher no Vale do Iguaçu”, bem como

acerca da abordagem do CEJUSC com a temática através dos projetos de cidadania.

Já

nesta terça-feira, 12 de março, pela manhã, a palestra foi com os estudantes do

Colégio Estadual Giuseppe Bugatti sobre “O papel dos homens no enfrentamento da

Violência Doméstica e Familiar”. No início da tarde a equipe do CEJUSC iniciou

círculo de Justiça Restaurativa com os adolescentes atendidos pelo Instituto

Piamarta.

Sobre

as abordagens com estudantes o juiz, Carlos Mattioli, enfatiza a importância de

debater a temática em formato acessível, com diálogo, na perspectiva da

conscientização e prevenção, uma vez que são sujeitos em formação, podendo quebrar

paradigmas e concepções socioculturais machistas, uma vez que muitas das

práticas de violências contra a mulher iniciam logo no primeiro namoro.

À

tarde aconteceu no Fórum uma roda de conversa com o “Coletivo Feminista Mais

que Amélias” e o “Instituto Rosas do Contestado”, sobre “Atendimento de

Mulheres, Crianças e Jovens em situação de Vítima por Violência”, quando os

participantes puderam conversar sobre os avanços e desafios nos atendimentos e

encaminhamentos de situações de violência na rede de serviços, além de conhecer

os projetos do CEJUSC, especialmente “Viva em Paz” e “Primeiro Passo”, os quais

os quais trabalham com os agressores e vítimas de violência doméstica e familiar.