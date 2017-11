Judiciário promove “Amigos do Povo” no bairro Limeira em União da Vitória

O Projeto do CEJUSC “Amigos do Povo” foi realizado no último sábado durante todo o dia no bairro Limeira em União da Vitória/PR. 30 entidades parceiras e cerca de 300 voluntários participaram das atividades destinadas à população do bairro e arredores. O público estimado oficialmente pela Polícia Militar foi de 5.900 pessoas.

O Amigos do Povo promoveu entre outras atividades orientações e atendimentos jurídicos, agendamento de mediações, atendimento odontológico (UNIUV), massagem facial, triagem e encaminhamento médico oftalmológico, triagem e encaminhamento médico para hanseníase, rodas de conversa, aferição de pressão e glicemia, atividades recreativas e esportivas para crianças e adolescentes, exposição da Polícia Civil, exposição do Corpo de Bombeiros, exposição de materiais e viaturas da Polícia Militar, apresentação do cão do canil do Batalhão e do helicóptero da Força Aérea da Polícia Militar, orientações na área da saúde, distribuição de mudas e orientação para plantio e distribuição de livros (Rotary Club de União da Vitória), orientação de assistência social, atividades de cultura e lazer, orientação sobre a reciclagem e coleta seletiva de lixo, atividades com os cursos de graduação da Uniguaçu e Universidade do Contestado, apresentação da Banda da Escola Municipal Professor Didi Augusto, e Coral da Apae de União da Vitória e Porto União/SC.

Esta é a 5ª. edição do Projeto Amigos do Povo, que visa aproximar e criar um canal de contato entre o Poder Judiciário e as polícias com as comunidades atendidas, atuando de maneira especialmente preventiva em comunidades com carência socioeconômica, nos casos que costumeiramente são a estes órgãos encaminhados.

Assessoria do gabinete judicial. Fotos CEJUSC e Polícia Militar.