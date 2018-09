Judiciário visitou escolas municipais de Paula Freitas

Na última sexta-feira, 31 de agosto, o Juiz de Direito, Carlos Mattioli, e equipe da Vara da Infância e Juventude e CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória estiveram presentes nas escolas da rede municipal de ensino de Paula Freitas.

As visitas têm o objetivo de levar aos alunos esclarecimentos sobre as questões de cidadania e justiça, especialmente dos temas vinculados à infância, possibilitando também que os estudantes se tornem agentes multiplicadores de informação e difusão dos conhecimentos junto aos seus familiares e à comunidade.

Em conversa informal diretamente com o magistrado os estudantes puderam realizar perguntas e colocações, tirar dúvidas e conhecer de maneira breve a função do Juiz e atribuições do Poder Judiciário. Temas sensíveis identificados nos discursos das crianças, como a queixa da prática de bullying no âmbito escolar, serão abordados de maneira planejada com as comunidades escolares pela equipe do CEJUSC, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação.

A visita organizada pela Secretária Municipal de Educação, Maria Cristina Fernandes Robazkievicz, nas Escolas Barão do Rio Branco, Paulo Ider Hermann e Mauro Oliveira Cavallin, Colégio Estadual João de Lara, foi acompanhada pelo prefeito, Valdemar Antonio Capeletti. Texto e fotos: CEJUSC de União da Vitória