Juiz manifesta consternação pelo suicídio de PM, presta solidariedade e destaca apoio por meio da RAC

‘Setembro Amarelo’ é, justamente, o mês dedicado para o trabalho de prevenção aos suicídios, mas a morte de um policial chama atenção para a necessidade de vigília e atenção permanentes. E neste contexto que atua, também, a Rede de Apoio Coronavírus/CEJUSC (RAC). Dando o suporte psicológico para que as pessoas, de forma gratuita, sejam atendidas e tenham o auxílio para superar problemas ou anomalias de saúde ou mentais.

A campanha de prevenção tem respaldo no CVV (Centro de Valorização da Vida) e organização União Pró-vida. No caso da Vara da Família, por meio do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) – coordenado pelo juiz Carlos Mattioli, é oferecido o atendimento para a sociedade de forma geral. “Ouvir, compreender a situação e dar o suporte psicológico necessário para superar traumas, preservando as vidas”, explica o magistrado.

Diante da notícia da morte de um policial, Carlos Mattioli presta solidariedade aos familiares e à Polícia Militar pela perda de mais uma vida, reafirmando a existência de acolhimento e apoio na região. “A RAC atendeu mais de 300 pessoas desde o início da pandemia. Tudo de forma gratuita e acolhendo cada um”, explica. “Sempre estamos à disposição para evitar este tipo de situação que é muito triste para todos nós.”

O 27º Batalhão da Polícia Militar (BPM) confirmou, na manhã desse domingo (13/09), que um policial tirou a própria vida. Somadas as duas cidades, com a 1ª Cia da Polícia Militar de Porto União, são 18 suicídios na região, sendo 14 do lado paranaense e outros quatro no catarinense. Números que trazem preocupação. “Disso a importância de buscar por ajuda e a RAC tem este auxílio à disposição de todos”, reforça.

Serviço: Instagram: rededeajudacejusc (instagram.com/rededeajudacejusc)

Facebook: CEJUSC – União da Vitória

Facebook: Vara da Infância e Juventude, Família e Anexos de União da Vitória

E-mail: rededeajudacejusc@gmail.com

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família

Imagem: Reprodução arte CEJUSC