Juízes e promotores pedem construção de presídio em União da Vitória

O chefe da Casa Civil Valdir Rossoni recebeu nesta sexta-feira (24), ofícios assinados por juízes da Comarca de União da Vitória e também por procuradores do Ministério Público do Paraná que atuam no município reivindicando a construção de uma unidade prisional na cidade.

Rossoni afirmou que existem recursos para a construção de um presídio na região e destacou que a solicitação encaminhada ao Governo do Estado é importante para a viabilização do projeto. “Os juízes e promotores nos dizem que não têm onde manter os presos e, muitas vezes, precisam soltar uma pessoa que comete um crime em razão da falta de vagas na cadeia”, disse Valdir.

Segundo o secretário, esta situação acaba prejudicando todo o esforço feito pelo Governo do Estado para aparelhar a polícia e reforçar o combate à criminalidade no Estado. “Colocamos mais três mil policiais nas ruas neste ano e estamos adquirindo 1,2 mil novas viaturas para dar melhores condições de trabalho às nossas polícias”, afirmou.

O Depen apresentou um modelo de presídio que pode ser erguido em seis meses, mas Rossoni ressaltou que é preciso vencer muitas etapas burocráticas antes do início da obra. “Existe o interesse do Judiciário e do Ministério Público e a prefeitura se compromete em doar o terreno. Com base no que recebemos aqui, cabe ao governo agilizar os recursos”, destacou Rossoni, ressaltando que um prazo razoável para a entrega da unidade é de um ano.

Os documentos foram entregues durante reunião no Fórum da cidade, que contou a presença do diretor-geral do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), delegado Luis Alberto Cartaxo, do prefeito do município, Santin Roveda, e do presidente da Associação dos Municípios do Sul do Paraná (AMSULPAR) e prefeito de Bituruna, Claudinei Castilho.