Justiça de União da Vitória busca retorno dos alunos à escola

Na continuidade da agenda do Projeto de Combate à Evasão Escolar, a Vara da Infância e Juventude e o CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de União da Vitória/PR iniciaram o cronograma de audiências públicas descentralizadas de combate à evasão escolar nos municípios que compõem a comarca. O primeiro Município atendido foi General Carneiro, no extremo sul do Estado do Paraná, onde cerca de 40 famílias foram atendidas, sendo a maior parte das situações constatadas de meninas que engravidaram precocemente, deixando a escola em razão da maternidade.

O principal objetivo das audiências coletivas é orientar as famílias sobre a função social da escola e a importância do aprendizado para a humanização e emancipação humana, assim como adverti-las sobre as possíveis consequências do afastamento do público infanto-juvenil dos bancos escolares com o trato da questão inicialmente de forma coletiva, antes do encaminhamento individual dos casos.

Além de serem atendidas diretamente pelo Juiz de Direito Doutor Carlos Mattioli e equipe, ao final das audiências as famílias preenchem um questionário que visa compreender as principais causas e motivos da evasão escolar, em seus multideterminantes, possibilitando em um plano posterior o trabalho com a questão de forma particularizada em razão das demandas dedificuldades e possiblidades a serem identificadas e trabalhadas de forma muldisciplinar e intersetorial pela rede de proteção da criança e do adolescente, tudo com a articulação do juízo da Vara da Infância e Juventude.

CRONOGRAMA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:

Município de Bituruna – 26/04, às 13h30, na Câmara Municipal do Município de Bituruna/PR

Municípios de Porto Vitória, Paula Freitas e União da Vitória – 27/04, às 13h30, no auditório do Colégio Estadual Túlio de França

Município de Cruz Machado – 02/05, às 10h, no Salão da Igreja Luterana do Município De Cruz Machado/PR

Município de União da Vitória – 24/05, às 13h30, no auditório do Colégio Estadual Túlio de França Fotos e texto: Assessoria do CEJUSC