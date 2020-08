A Justiça Eleitoral do Estado de Santa Catarina, por meio da 25ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Porto União, Irineópolis e Matos Costa, vêm comunicar aos interessados em trabalhar nas Eleições Municipais de 2020, no dia 15 de novembro, que podem se inscrever acessando o Portal do Mesário e preenchendo seus dados. Ao se cadastrar, o eleitor poderá ser convocado pelo juiz eleitoral do município onde está inscrito para votar.

Destacamos que, para assegurar a segurança e a saúde dos mesários no contexto da pandemia de Covid-19, cada eleitor convocado terá à sua disposição, nos dias das eleições, máscaras em três camadas de tecido, proteções do tipo face shield, álcool em gel para as mãos e desinfetante para o ambiente da Seção Eleitoral, que será demarcada para garantir o distanciamento social. Além disso, com a finalidade de eliminar o risco de aglomerações, o treinamento dos mesários será online sempre que possível.

No dia da eleição, o mesário é responsável, entre outras atribuições, por: abrir os trabalhos eleitorais e emitir a zerésima; receber os eleitores na Seção Eleitoral e identificá-los; liberar a urna eletrônica para o exercício do voto; entregar o comprovante de votação; e enviar a mídia de resultado para a Junta Eleitoral.

Além de se inscrever nos programas Mesário Voluntário e Universitário, por meio do Portal do Mesário é possível retirar a sua Declaração de Trabalhos Eleitorais prestados (caso tenha atuado em eleições passadas). Atualmente, o Portal conta com 32.749 voluntários cadastrados e é o canal de comunicação da Justiça Eleitoral catarinense com os seus mesários.

Vantagens em trabalhar como mesário:

A atuação nas eleições garante dois dias de folga em seu trabalho para cada dia de convocação pela Justiça Eleitoral, de acordo com a Lei n. 9.504/1997, art. 98. Os mesários também têm assegurado o direito ao recebimento de auxílio alimentação nos dias de votação.

Em universidades é possível validar as horas trabalhadas como atividade curricular complementar. Além disso, o eleitor que atuar como mesário tem preferência em desempate nos concursos públicos do TRE-SC e, quando previsto em edital, em concursos públicos de outros órgãos.

Em prol da democracia, exerça a sua cidadania sendo Mesário voluntário!