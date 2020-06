Kits com alimentos da agricultura familiar serão distribuídos para alunos em Porto União

Hoje iniciaram os trabalhos de montagem de 2170 kits

emergenciais de alimentação, destinados aos alunos da rede pública municipal. A

montagem está sendo feita no Núcleo Educacional João Fernando Sobral e os

produtos atendem às recomendações nutricionais.

Os kits estarão disponíveis para serem retirados nas escolas a

partir do dia 09 de junho, próxima terça-feira, no mesmo dia em que as

atividades impressas para aulas remotas também estarão disponíveis.

As famílias que não conseguirem retirar seus kits e atividades

receberão os mesmos em casa.