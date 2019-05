Kiwi Fest recebe showroom móvel da Pormade

Marca apresenta suas soluções completas para

projetos de interiores e de construção sobre quatro rodas, em evento na cidade

de Mallet (PR)

De União da Vitória, interior do Paraná, para

o mundo. Este é o lema da Pormade – maior fabricante nacional de portas

prontas, com produção anual de mais de 480 mil portas. E entre os dias 02 e 05

de maio, a marca estará com seu showroom móvel na 23° edição do Kiwi Fest

apresentando seu portfólio e disponibilizando a venda da fábrica direto para o

consumidor final. O evento será no Centro de Eventos, na cidade de Mallet (PR).

Durante o evento, os

visitantes terão acesso ao portfólio completo da marca que inclui: portas de

alto padrão (internas e externas) com diversas opções de acabamentos (Preto,

Branco, Freijó, Curipixá e Tabaco), rodapés, fechaduras, papel de parede e seu lançamento

de vinílico (residencial e comercial).

“Começamos como uma fabricante de portas e

hoje temos um portfólio completo, que atende a todos os processos de acabamento

de uma obra e com soluções sustentáveis. Com o nosso showroom estamos levando a

nossa fábrica até o consumidor final. E temos certeza que todos irão se

surpreender com a tecnologia e design dos nossos produtos”, declara Beatriz

Bollbuck, diretora de Marketing da Pormade.

Além da unidade móvel, os produtos da Pormade

podem ser adquiridos na loja online (www.pormadeonline.com.br) ou nos showrooms

da marca, nas cidades de: São Paulo (D&D Shopping), Alphaville (SP), União

da Vitória (PR), Balneário Camboriú (SC), Joinville (SC), Belo Horizonte (MG) e

Porto Alegre (RS). Mais informações: 0800 642 3521.

Sobre a Pormade:

Fundada em 1939, em

União da Vitória (PR), a Pormade é a maior produtora de portas prontas do país.

Atualmente, sua capacidade fabril é de 480 mil portas por ano. Toda sua

excelência no processo fabril também é aplicada no modelo de gestão de pessoas.

Como resultado, a companhia esta há 18 anos, consecutivo entre as melhores

empresas para se trabalhar no Brasil e América Latina. Entre os destaques estão

“As Melhores Empresas para Trabalhar América Latina”, “As Melhores Empresas

para Trabalhar Brasil”, ambos do Great Place to Work – da revista Época, “As

Melhores Empresas para Você Trabalhar”, da revista Você S/A, “RHs mais

Admirados do Brasil”, da revista Gestão & RH, “As Melhores na Gestão de

Pessoas”, do jornal Valor Econômico, entre outros.