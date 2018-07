Laboratório de Robótica da Uniguaçu recebe novos kits de blocos de montagem, Lego e Robótica

A Uniguaçu recebeu novos kits de blocos de montagem, Lego e Robótica. Os kits fazem parte de uma encomenda feita para o Laboratório de Robótica da Uniguaçu e vieram diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos. No total foram recebidos seis kits pneumáticos e quatro kits convencionais. Os kits pneumáticos possuem controle e acionamento manual, ou seja, deve ser bombeado o ar para fazer pressão e ligar as chavinhas manuais. Juntamente com esses kits vieram manuais contendo todo o funcionamento e montagem que podem ser trabalhados com as peças.

Os kits convencionais têm um controlador, chamado de brick ou tijolo, que faz com que o acionamento possa ser programado. Com os kits convencionais podem ser montados robôs de sumô, caminhões autônomos, gyro boys (robôs que ficam em pé), entre outros. Os novos kits lego vieram para melhorar as ferramentas pedagógicas e dar mais opção aos acadêmicos de Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Engenharia Mecânica que utilizam o laboratório nas aulas de Robótica. Além disso, irão ajudar a abranger os conhecimentos e conceitos de robótica aos demais cursos da Instituição.